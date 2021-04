Conselho de Desenvolvimento Rural de Ivorá tem nova diretoria

Foi realizada, no dia 13 de abril, reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural, de Ivorá.

Conforme a secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon, entre os temas tratados estive a recondução dos conselheiros e a escolha da nova diretoria com mandato de dois anos, ficando assim composta:

Presidente – Adroaldo Simonetti, da comunidade do Cafundó

Vice-presidente – Cheila Zanon, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e meio Ambiente

1º Secretário – Nilmar Stefanello, da Emater

2º Secretário – Tânia Cargnelutti, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

De acordo com Cheila Zanon, o Encontro tratou ainda de assuntos como a apresentação no novo Decreto de atualização de valores de horas máquinas para assistência aos agricultores para diversos serviços nas propriedades; demonstrativo da compra de doses de sêmen, dos equipamentos para a realização da inseminação artificial bem como da reposição periódica do nitrogênio líquido para os botijões do Programa Municipal de Inseminação Artificial; além da Patrulha Agrícola e da necessidade do recolhimento dos equipamentos para avaliação e possível recuperação. Também sobre a necessidade de levantamento para construção de açudes nas propriedades rurais, a serem construídos pela escavadeira hidráulica adquirida pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Centro (Condesus), que virá prestar serviços no município nos próximos meses.

Foi tratado ainda sobre a elaboração do Plano Plurianual (PPA), e da importância do levantamento de demandas das comunidades para a construção dos programas, que define as prioridades da aplicação de recursos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente pelos próximos quatro anos da Administração Municipal, sendo que foi deliberado sobre a realização de pequenas audiências nas comunidades para que os agricultores façam parte deste planejamento.

Outro tema tratado foi sobre as dificuldades encontradas em entender as questões relacionadas à Legislação Ambiental, referente ao Licenciamento e que a melhor solução para esta questão é a busca por informações por parte dos agricultores para evitar problemas ambientais futuros.

“Outro assunto tratado foi à realização de serviços nas propriedades o qual em alguns casos em função da falta de operadores e a situação precária das máquinas ficou um pouco prejudicado, sendo que foi necessário definir as prioridades de atendimento, e portanto ficou decidido que os serviços de limpeza de lavoura, serão realizadas apenas por máquinas terceirizadas e os demais serviços continuarão sendo atendidos com as máquinas da Secretaria”, lembra Cheila.

A secretaria informou ainda que a Secretaria contratou o serviço de retro-escavadeira tracionada, draga e trator de esteira e que em breve iniciarão os serviços. “Tivemos para os serviços de draga e trator de esteira 186 inscritos e todos serão atendidos, porém foi criado um sistema de classificação baseado nas informações referentes aos anos de 2019 e 2020 sobre a quantidade de horas recebidas por família e por isto haverá variação na quantidade de horas que será subsidiada, buscando no final de 2021 equilibrar a disparidade existente, pois teve casos de famílias que se inscreveram e não receberam nenhuma hora e em contraponto houve casos de famílias que receberam mais de 15 horas, por isto decidimos pelo sistema de classificação. Também estamos trabalhando na revisão do Programa Municipal de Agroindústria para fazer frente a demanda de alguns agricultores”, finalizou a responsável pela Agricultura e Meio Ambiente no Município.

Fonte: Prefeitura de Ivorá