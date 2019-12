Conselheiras tutelares eleitas em Faxinal do Soturno são diplomadas

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) de Faxinal do Soturno realizou na noite de quarta-feira, dia 18 de dezembro, a cerimônia de diplomação das conselheiras tutelares eleitas no último dia 6 de outubro, que assumirão o Conselho Tutelar por quatro anos, a partir de 2020. O ato aconteceu na Câmara de Vereadores, a partir das 19h.

Antes da entrega dos diplomas, a presidente do Comdica, Carla Mezzomo, fez uma fala em agradecimento aos demais integrantes do Conselho pelo apoio na realização do pleito e das demais atividades e parabenizou as conselheiras eleitas e reeleitas, pela missão que escolheram realizar em prol da garantia da dignidade das crianças e dos adolescentes de Faxinal do Soturno.

Também fez uso da palavra o prefeito municipal Clovis Alberto Montagner, que chamou a atenção do público para a importância do trabalho do Conselho Tutelar. Ele fez uma analogia à germinação das plantas, afirmando que as ações das conselheiras tutelares são sementes do bem que vão gerar frutos positivos no futuro de cada vida que tocarem. Para finalizar, o prefeito desejou sucesso na caminhada nestes próximos anos.

Os diplomas foram entregues juntamente com uma flor, para cada conselheira eleita presente na cerimônia. O ato da entrega foi conduzido pelas autoridades presentes. Além do prefeito e da presidente do Comdica, participaram o vice-prefeito, Lourenço Domingos Moro; a secretária municipal de Assistência Social, Greici Uliana; o coordenador da Brigada Militar, tenente Antônio Marcos Martins Santos; o inspetor de Polícia Civil, André Floresta; e a vereadora, Lisandra Locatelli.

A posse do Conselho Tutelar está marcada para o dia 10 de janeiro de 2020, na Prefeitura Municipal.

Confira a nominata do Conselho Tutelar para 2020/2023

TITULARES

Claudete RubertFilipini, eleita com 687 votos;

Maria de Fátima ZemolinBortolazzo, reeleita com 656 votos;

Dinara de David, reeleita com 542 votos;

Vilma de Mello Rubin, reeleita com 515 votos;

Lourdes Maria Gabbi, eleita com 468 votos.

SUPLENTES

Helena Geneci de Oliveira, primeira suplente com 440 votos;

Marli de Jesus, segunda suplente com 423 votos;

Rosecler Aparecida Cremonese, terceira suplente com 399 votos;

Alba Rejane Ferreira Irion, quarta suplente com 369 votos;

Rosélia da Silva Camargo, quinta suplente com 300 votos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno