Conhecidos os vencedores do Concurso Fotográfico “Território em Cores”, de Agudo

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Agudo divulgou nesta sexta-feira, as fotos vencedoras do Concurso Fotográfico “Território em Cores”, realizando durante a programação comemorativa aos 62 anos de emancipação do município.

Foram mais de 50 inscrições de belíssimas fotografias de Agudo, que concorreram nas categorias: Paisagem e patrimônio; Paisagem Natural e Paisagem Urbana.

As fotografias destaques irão compor os cartões postais da Prefeitura de Agudo, para serem utilizados na divulgação turística do município.

O 1º lugar geral foi a foto “Casa do Lago”, de Fernando Rosado Leal, que ganhará uma câmara instantânea e um kit filmes.

Os primeiros lugares de cada categoria receberão uma ring jight. Na categoria Paisagem e patrimônio: a vencedora foi a foto “Igreja” de Ana Paula Romero de Lima. Na categoria Paisagem Urbana o primeiro lugar ficou com a foto “Pôr do sol no inverno na Terra Natal” de Ezequiel Janner. E na categoria Paisagem Natural a vencedora foi a foto “Tecendo o ninho” de Eliane Röpke.

Fonte: Prefeitura de Agudo