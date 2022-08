Conhecidos os ganhadores dos 43 iPhones da promoção Aniversário Premiado Sicredi

O primeiro sorteio da promoção Aniversário Premiado Sicredi, comemorativo aos 95 anos de fundação da Sicredi Centro Serra RS, aconteceu na última sexta-feira, dia 19 de agosto, nas 14 agências administradas pela cooperativa de crédito na região. Os prêmios foram 43 iPhones 11 Black64Gb, com valor de compra em R$ 4.399,00, totalizando R$ 189.157,00 em premiação.

A promoção teve início em 1º de março. Os associados que realizaram a contratação e o consumo de produtos e serviços como crédito, poupança, seguros, uso do aplicativo e cartões, por exemplo, ganharam cupons para preencher e depositar nas urnas. O prazo final para depositar os cupons foi a própria sexta-feira, dia 19. Quem perdeu o prazo para o primeiro sorteio ainda pode levar os cupons para participar do sorteio final, que acontece dia 30 de novembro.

O sorteio da última sexta-feira foi acompanhado por associados, coordenadores de núcleo e colaboradores das agências do Sicredi. A mecânica foi simples: após misturar os bilhetes que estavam na urna, os premiados foram capturados no ar e conferidos para ver se preenchiam os requisitos do regulamento. Em seguida, os ganhadores foram sendo apurados conforme o número de smartphones que cada agência ou município (no caso de Candelária, que tem duas agências) tinha para sortear, proporcionalmente ao seu número de associados.

Confira a seguir os contemplados de cada agência. Os iPhones podem ser retirados a partir de segunda-feira, dia 22, nas agências.

AGUDO

1. Elton Krumenauer – Linha Central

2. Cleusa Cristina Gehrke Teixeira – Varzea do Agudo

3. Joel Ismael Drescher – Cidade

4. Elder Sadi Ziani – Varzea do Agudo

5. Dila Frieda Schott – Varzea do Agudo

6. Laercio Adilson Stopp – Linha Boemia

ARROIO DO TIGRE

1. Tiago Elui Dries – Lomba Alta

2. Valdeci Tuchtenhagen – Linha Paleta

3. Dayson Luan Speth – Linha Rocinha

4. Vitor Mateus Raddatz – Cidade

CANDELÁRIA

1. Elton Moacir dos Santos – Vila União

2. Mario Luis Schavetock – Picada Karnopp

3. Valdivio Haubert – Linha Bernardino

4. Aurea Borstmann Baierle – Cidade

5. Ester Rehbein Wollmann – Linha Palmeira

6. Gabriel Braga – Cidade

7. Ana Lucia Roth – Cidade

8. Edison Samaroni Ziemann – Costa do Rio

9. Marcia Reni Ziemann – Linha Brasil

10.Joel Mateus Jung – Vila Botucaraí

11. Olinda Senna da Silva – Vila Botucaraí

12. Luzimar da Rosa – Alto da Légua

CERRO BRANCO

1. Andiara Kundeda Silva – Centro

2. Dienifer Cristine Ritzel Zuge – Centro

ESTRELA VELHA

1. Daniel Saggin de Bortoli – Cidade

IBARAMA

1. DilomarJosé Bernardes – Linha Salete

LAGOA BONITA DO SUL

1. Rafael Alberto Moretti – Serraria Scheidt

LAGOÃO

1. Zilmar Silveira Compagnoni – Cidade

2. Anoar Lopes dos Santos – Pinhalzinho

NOVO CABRAIS

1. Nereu Coss Broll – Cortado

PARAÍSO DO SUL

1. Aldo Ari Schott – Vila Paraíso

2. Mario Achterberg – Linha Sinimbu

PASSA SETE

1. Elenilton Luis Loebens – Travessa Alto Passa Sete

SEGREDO

1. Elvio Roque Marion – Centro

2. Jovani Buz – Linha Pasa

SOBRADINHO

1. Caliza Supermercado – Cidade

2. Mirian Bernardy Michelon – Cidade

3. Daison Tales Fardin – Cidade

4. Almir Limberger – Arroio Bonito

VALE DO SOL

1. Elisio Marino Giehl – Linha Fischer

2. Arnildo Jaeger – Alto Trombudo

3. Asselio Fromming – Alto Rio Pardense

4. Marcos Elias Voese – Herval de Baixo

Fonte: Sicredi Centro Serra