Conhecidos mais dois integrantes da Feira do Livro de Agudo

Foi divulgado no final de semana, pela Prefeitura de Agudo, mais dois integrantes da Feira do Livro que ocorrerá nesta quinta-feira, dia 11, e na sexta-feira, dia 12. Trata-se do radialista Beto Jordani, que será o homenageado do evento, e Luiz Eduardo Anelli, paleontólogo.

A entrada na feira será mediante apresentação de ingresso e, para isso, os interessados devem adquirir o bilhete na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, no 2º andar do Centro Administrativo de Agudo. As vagas são limitadas e os ingressos estão disponíveis a partir desta segunda-feira, dia 8, até a próxima quarta-feira, dia 10, das 9h às 11h e, também, das 14h às 16h. Para retirá-lo é necessário apresentar a carteira de vacinação. Também é permitida a troca do ingresso por um brinquedo.

Com foco na leitura e no incentivo a educação, o evento literário é promovido pela Prefeitura de Agudo, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Fecomércio-Senac), na Comunidade Evangélica Luterana. A abertura oficial do evento será no primeiro dia, às 19h, com a presença de Marcos Piangers, patrono da feira. A palestra ministrada por ele terá como tema “A escola do Futuro – Insights Para uma Nova Forma De Aprender e Ensinar”.

Beto Jordani

O homenageado da Feira do Livro de Agudo é radialista, poeta e compositor de músicas nativistas, como a canção “Sonhos, Cantigas e Lendas”, interpretada por Delcí Taborda, e as músicas “Tropa de Toras”, “Nas Ferrarias”, estas interpretadas por Ênio Medeiros, entre outras composições.

Luiz Eduardo Anelli

Luiz é paleontólogo, biólogo, escritor e professor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (Usp), estará presente na Feira do Livro apresentando um pouco de seu trabalho. Ele organizou diversas exposições, como a “Dinos na Oca”, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, e a “A Evolução dos Dinossauros”, no Sabrina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, município do EStado São Paulo, onde montou o único esqueleto de Tyrannosaurus Rex em exposição permanente na América do Sul.

Já faz 25 anos que o Paleontólogo ocupa boa parte do seu tempo dando aulas e escrevendo livros sobre os dinossauros e pré-história brasileira, como “O guia completo dos dinossauros do Brasil”, “Dinossauros e outros Monstros”, “Dinos do Brasil”, “ABCDinos” e “ABCD Espaço”, todos pela Editora Peirópolis.

Em 2018, foi vencedor do prêmio Jabuti com o livro “O Brasil dos dinossauros”.