Conhecidas as vencedoras da enquete ‘Belezas naturais de Paraíso’

Devido a pandemia do coronavírus, as comemorações do aniversário de 33 anos de Paraíso do Sul ocorrem de forma online, na rede social da Prefeitura.

Entre as atividades programadas foi realizada uma enquete para selecionar cinco imagens que irão estampar o site e facebook da Prefeitura durante a semana comemorativa aos 33 anos. As imagens fazem parte da Campanha, “Belezas naturais de Paraíso do Sul” e a votação foi através da página do Facebook da Prefeitura.

Os autores das cinco fotos mais curtidas receberão brindes (confira abaixo).

Parabéns pelas belíssimas imagens que retratam quão lindo é o município de Paraíso do Sul.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul