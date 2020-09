Confirmados recursos para acesso de Faxinal do Soturno a Ivorá

O Governo do Estado anunciou na manhã de 21 de setembro, o aporte de recursos para a conclusão de obras asfálticas em andamento ou que estavam paradas no Estado. Entre elas, a confirmação de R$ 2 milhões para a ligação entre Faxinal do Soturno e Ivorá. Também foi anunciado mais R$ 2 milhões para o acesso Lagoa Bonita do Sul a Passa Sete, somando outros R$1,5 milhões já disponibilizados para a retomada das obras. Com esses recursos, o Secretário dos Transportes, Juvir Costella, assegurou que a rodovia ficará com 50% de conclusão ainda esse ano.

O deputado Adolfo Brito afirmou que há anos trabalha pela conclusão do asfaltamento dessas rodovias. “Precisamos parabenizar toda a mobilização da AMCSerra, que trabalhou muito por essas rodovias, que beneficiarão não apenas esses municípios, mas também os moradores de Sobradinho, Agudo, Cerro Branco e todos os motoristas que precisam acessar a ERS-400 para se deslocar para a Capital ou o Porto de Rio Grande”, disse o parlamentar.

Brito ressalta que o asfaltamento do trecho da ERS-348, ligando Faxinal do Soturno a Ivorá, também é esperado pela comunidade há décadas. “Esse trecho possui caráter de ligação regional. A ERS-348 une duas rodovias que são grandes corredores de tráfego, a BRS-158 e a RSC-287, ligando diversos municípios da Quarta Colônia”.

O parlamentar ressalta que o asfalto ajuda no desenvolvimento das comunidades, gerando emprego, renda e desenvolvimento econômico para a região.

Brito aguarda também novos recursos para a recuperação de várias rodovias, bem como da terceira pista na subida da serra entre Candelária e Sobradinho, na ERS-400, também uma necessidade urgente para a região.

Fonte: Gabinete deputado Adolfo Brito