Confirmada primeira morte associada ao coronavírus em Paraíso do Sul

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Paraíso do Sul e Centro de Operação de Emergência – COE municipal, na terça-feira, dia 24, confirmou o primeiro óbito no município associado ao covid-19. Tratava-se de uma idosa com comorbidades que estava internada no Hospital Vila Paraíso desde sexta-feira, dia 20 de novembro e faleceu na segunda-feira, dia 23 de novembro.

O exame para diagnóstico do Covid havia sido coletado na quarta-feira, dia 18, porém o resultado só saiu na terça-feira, dia 24.

Além do óbito o boletim divulgado na terça-feira confirmou mais dois novos casos da doença, o que contabiliza 11 casos ativos atualmente, todos estes com sintomas leves e sendo monitorados pela equipe de Saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os resultados dos exames estão sendo liberados com um tempo médio de oito dias.

Live cancelada

Após a confirmação do primeiro óbito por Covid-19, a Secretaria de Saúde de Paraíso do Sul transferiu a realização da live prevista para acontecer nesta quarta-feira, dia 25, em comemoração ao Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue.

A live é uma promoção da Secretaria de Saúde em parceria com o Rotary Club e foi transferida para amanhã, quinta-feira, dia 26, às 15h.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul