Confirmada a primeira escola cívico-militar em Agudo

A partir de 2022 Agudo passará a contar com a primeira Escola Cívico-Militar (Ecim) do município. Será na Escola Santos Dumont, no bairro Caiçara, que também será a primeira instituição da Quarta Colônia a atuar neste formato.

A proposta apresenta um conceito de educação voltado a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, com a participação dos educadores da escola e com apoio de militares da reserva, recrutados através de seleção via edital. A previsão é que a escola terá o apoio de um militar a cada 90 noventa alunos.

Os estudantes da escola também usarão uniformes que seguem regras de acordo com catálogo disponibilizado pela coordenação estadual do projeto.

O prefeito Luís Henrique Kittel destaca que a Escola Cívico-Militar será uma forma de atender estudantes em turno integral, melhorar os indicadores educacionais e possibilitar mais oportunidades. “As crianças de hoje são os adultos de amanhã e a escola exerce um papel fundamental na formação como cidadãos e futuros profissionais, e essa é a nossa perspectiva”, completa Kittel.

Os monitores serão os responsáveis por promover atividades extracurriculares no turno inverso para alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Os militares também trabalharão projetos que incentivem a disciplina e valores universais.

Conforme a Secretária Municipal de Educação, Emanueli Unfer, esse novo modelo não descaracteriza a pedagogia da escola, pois não atua na administração do educandário, mas sim contribui com o apoio em questões de formação dos alunos. “Essa nova metodologia reforça a educação que queremos: formar alunos comprometidos com o desenvolvimento do nosso Agudo e do nosso país”, reitera Emanueli.

A instituição, que agora passa a ser nomeada de Escola Municipal Cívico-Militar de Ensino Fundamental Santos Dumont, atende hoje 247 alunos e já é tida como uma referência dentro da rede municipal, por também participar do projeto de cooperativas escolares. “Temos uma grande expectativa de ampliação de vagas e melhorias na infraestrutura da escola”, destaca a diretora da instituição, Fabiane Boeck.

Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado

O Programa Estadual de Escolas Cívico-Militares (Pecim) é uma iniciativa da Secretaria Estadual da Educação em parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Publica, inspirado no Programa Federal, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Prefeitura de Agudo. A partir de intermédio do deputado estadual Ten. Cel. Zucco, o Município de Agudo apresentou interesse em aderir ao Pecim. A adesão ao programa foi permitida após realização de audiência pública com a comunidade escolar e apreciação por parte do Conselho Municipal de Educação.

A principal diferença entre as escolas cívico-militares das instituições militares é que na primeira a gestão e administração segue com as equipes de professores da rede escolar e obedecendo as regras do município. Já os colégios militares são geridos e administrados por militares e a maioria dos educadores também são militares.

Fonte: Prefeitura de Agudo