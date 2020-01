Confirmada a liberação de recursos para o Complexo Esportivo de Formigueiro

A Obra do Complexo Esportivo de Formigueiro devem iniciar nesta semana. A Administração Municipal de Formigueiro recebeu a confirmação do início das obras do complexo esportivo, abrangendo o ginásio e o campo municipal.

Cercamento, fachada, novos vestiários e arquibancadas são alguns dos pontos contemplados pelo projeto com investimento superior a R$ 600 mil.

O recurso é oriundo do Ministério dos Esportes, com intermédio do então deputado federal Darcísio Perondi, através do Luiz Celso Giacomini, Beto Fantinel e vereador Frank Bordignon.