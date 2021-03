Conecta Expoagro Afubra reunirá lideranças do setor rural

“Conecta Expoagro Afubra- especial online, ligando o campo e a cidade” é a proposta que a Afubra lança para os dias 17, 18 e 19 de março de 2021. Trata-se de três dias de webinar abordando assuntos relacionados ao setor da agricultura familiar e do agronegócio (confira a programação abaixo). O Conecta Expoagro Afubra será transmitido pela página da Afubra no Facebook e canal no youtube, sempre às 14 horas.

Segundo o coordenador geral da Expoagro Afubra, Marco Antonio Dornelles, o Conecta Expoagro Afubra foi programado para marcar as datas da tradicional realização da feira presencial. “Optamos por este formato digital, pois, presencialmente, não poderemos realizar a feira, porém, não queríamos deixar de levar informação aos nossos produtores nestes momentos difíceis que todos os setores enfrentam”.

Programação:

Dia 17 de março de 2021, quarta-feira – 14h às 16h

Webinar: O impacto da pandemia na agricultura familiar

Convidados:

Coordenador Geral da Expoagro Afubra, Marco Antonio Dornelles

Presidente da Afubra, Benício Albano Werner

Presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva

Presidente da Fetaesc, José Walter Dresch

Presidente da Fetaep, Marcos Brambilla

Dia 18 março de 2021, quinta-feira – 14h às 16h

Webinar: Os desafios e oportunidades do agronegócio

Convidados:

Diretor-presidente da Agro-Comercial Afubra Ltda., Romeu Schneider

Presidente da Embrapa, Celso Luiz Moretti

Presidente do Sistema Farsul (Farsul/Senar/Casa Rural), Gedeão Pereira

Professor da USP e FGV, Marcos Fava Neves

Dia 19 de março de 2021, sexta-feira – 14h às 16h

Webinar: Agricultura familiar: diversificação, produção e renda

Convidados:

Tesoureiro da Afubra, Marcílio Drescher

Representante da FAO no Brasil, Rafael Zavala Gomez del Campo

Presidente da Emater/RS, Geraldo Sandri

Secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa, Fernando Schwanke

Produtor rural, Giovane Weber

