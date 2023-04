Conecta Agudo: Nova torre de internet é instalada no interior do município

Com o aumento da demanda por internet em áreas rurais e remotas, a instalação de novas torres de internet se tornou uma solução cada vez mais comum para levar conectividade a essas regiões. Na tarde desta quarta-feira, dia 12, o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, esteve na comunidade de Linha dos Pomeranos, interior do município agudense, para a inauguração da torre que irá liberar sinal de internet.

A nova torre foi instalada em um local estratégico da região, levando em consideração a topografia da região e a distância dos usuários. Com uma altura de 27 metros, a torre é capaz de oferecer uma cobertura de 8 quilômetros, garantindo que os usuários em áreas remotas possam se conectar à internet com velocidades adequadas. O investimento foi de mais de R$ 22 mil.

A instalação da torre contou com a obtenção de todas as licenças necessárias, incluindo autorização para uso do terreno e engenheiro técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (Crea/RS). Após a obtenção das licenças, a torre foi instalada. Agora, o município libera edital do programa “Conecta Agudo” a fim de garantir ampla concorrência de fornecedoras de internet para instalarem os equipamentos necessários para garantir o sinal.

Para os moradores da região, a instalação da nova torre de internet representa um grande avanço, possibilitando o acesso à informação, ao entretenimento e a educação. “Faz um ano que comprei meu celular e está lá guardado e agora está mais perto de termos sinal”, afirmou uma moradora da região.

“Estamos ampliando o sinal pelo nosso interior, garantindo mais eficiência e possibilitando mais qualidade de vida”, destaca o prefeito Kittel. Conforme o gestor, a instalação de novas torres de internet no interior do município está sendo avaliada para levar conectividade a mais regiões remotas, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dessas áreas.

O evento contou com a presença de moradores, do vereador Dario Schüller, da secretária municipal de Administração e Gestão, Daniela Arguilar Camargo, e do coordenador do Setor de Informática da Prefeitura, Nader Flebbe.

Ainda em 2021, a Lei Municipal nº 2.207 institui o Programa Municipal de Expansão de Internet – Conecta Agudo. O objetivo principal do projeto é ampliar o acesso ao sinal de internet por meio da autorização de uso das estruturas metálicas do município, de forma justa, pelas empresas do ramo da tecnologia da informação.

Fonte: Prefeitura de Agudo