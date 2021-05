Condesus receberá mais uma escavadeira hidráulica nesta quinta-feira

Está agendada para esta quinta-feira, dia 27, às 11h, a entrega de mais uma escavadeira hidráulica para o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), que tem sede em São João do Polêsine.

Desta vez será entregue aos nove municípios que integram a instituição uma máquina de 18 toneladas, no valor total de R$ 495 mil, sendo estes recursos financeiros do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e com contrapartida do Condesus. Anteriormente, no último dia 8 abril, foi entregue uma escavadeira hidráulica (foto) de 14 toneladas, ao valor de R$ 415 mil, que atua em forma de rodízio nos municípios.

As duas máquinas foram conquistadas por intermédio do deputado federal Osmar Terra e do deputado estadual Beto Fantinel.

Integra o Condesus Quarta Colônia o município de Agudo, São João do Polêsine, Restinga Sêca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Pinhal Grande, Nova Palma, Dona Francisca e Silveira Martins.