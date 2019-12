Condesus realiza última reunião do ano

Na manhã desta quinta-feira, dia 26, foi realizada a na sede do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), em São João do Polêsine, a última reunião da instituição deste ano de 2019.

Contando com a participação de prefeitos dos nove municípios que integram o consórcio, na pauta do encontro estava o debate sobre o orçamento de 2020, que foi aprovado; reajuste salarial, onde ficou aprovado pela média do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) e ficando como índice de aumento dos vencimentos e diárias; interesse dos municípios de Faxinal do Soturno, Restinga Sêca, Dona Francisca, Ivorá, Pinhal Grande e São João do Polêsine na renovação da cessão de uso da escavadeira hidráulica do Estado. Além disso, foram apresentadas aos prefeitos as atividades desenvolvidas nesses últimos dias do ano e que estão em andamento como pregões, licitações, empenhos, entre outros, encerrando assim, com duas escavadeiras hidráulicas empenhadas nos Ministérios da Agricultura e Desenvolvimento Regional. Por fim, foram realizadas reflexões sobre as idas a Brasília e o projeto Geoparque Quarta Colônia.

Integra o Condesus os municípios de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins.