Condesus Quarta Colônia irá receber escavadeira hidráulica

O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) recebe oficialmente nesta quinta-feira, dia 8, uma escavadeira hidráulica destinada ao uso dos municípios consorciados. O ato de entrega, que contará com a presença dos prefeitos, inicia às 9h, em frente da sede da instituição (foto), em São João do Polêsine.

O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado federal Osmar Terra, com recursos provenientes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Atualmente o Condesus tem como presidente Clovis Alberto Montagner, prefeito de Faxinal do Soturno; e como vice Luís Henrique Kittel, prefeito de Agudo.

Integram o consórcio os municípios de Agudo, Restinga Sêca, Faxinal do Soturno, Pinhal Grande, São João do Polêsine, Ivorá, Dona Francisca, Nova Palma e Silveira Martins.