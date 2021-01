Condesus promove reuniões com dirigentes do Turismo e prefeitos da região

O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – Condesus programou reuniões palestra para os dias 7 e 8 de janeiro, com os secretários municipais ou dirigentes de Turismo e com os prefeitos dos nove municípios integrantes do consórcio.

Na quinta-feira, dia 7, o encontro será para os secretários municipais ou dirigentes de Turismo, a partir das 14h30min e no dia 8 para os prefeitos conselheiros do Condesus, a partir das 8h30min.

Em ambos os encontros os participantes farão uma visita guiada ao Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica – Cappa e ao Condesus e também terão palestras com o Pró-reitor de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, Flavi Ferreira Lisboa Filho, sobre o projeto Geoparque Quarta Colônia e com o assessor de Turismo da Famurs e da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Mario Ribas Nascimento, com o tema Turismo integrado como alternativa de desenvolvimento econômico.

Na reunião dos prefeitos haverá ainda a escolha do novo presidente e vice-presidente e Comissão do Conselho Fiscal do Condesus.