Condesus completa 25 anos nesta quinta-feira

O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), que é uma associação pública para discussão, organização de ações, projeto e programas de interesse regional, completa nesta quinta-feira, dia 5, os 25 anos de fundação.

Com sua sede localizada na Rua Maximiliano Vizzotto, nº 598, em São João do Polêsine, integra a entidade os municípios de Agudo, Dona Francisca, Ivorá, Faxinal do Soturno, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins.

O Condesus tem como finalidade planejar, adotar e executar projetos e programas destinados a promover o desenvolvimento sustentável da região compreendida pelos territórios dos municípios consorciados. Além disso, programa ações para o desenvolvimento sustentável por meio de manejo adequado dos recursos naturais renováveis; preservação e recuperação do patrimônio histórico e cultural; implantação de programas de educação ambiental; preservação, proteção e valorização do patrimônio paleontológico, entre outros. A entidade é mantida com recursos financeiros públicos das prefeituras consorciadas.

Em comemoração aos 25 anos do Condesus, a Rádio Integração transmite nesta sexta-feira, dia 6, a partir das 9h20min, um programa especial direto de São João do Polêsine. Acompanhe no rádio pelo FM 98.5 ou em live no Facebook.