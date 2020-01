Condesus assina convênio para aquisição de uma escavadeira hidráulica

O presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – Condesus – André Rossato (prefeito de Nova Palma), assinou na ultima quarta-feira, dia 22 de janeiro, o convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem como objeto a aquisição de uma escavadeira hidráulica, de 17 a 19 toneladas.

Os recursos financeiros para a execução do equipamento perfazem o valor total de R$ 525 mil, sendo R$ 524 mil via Ministério e R$ 1.000,00 de contrapartida do Condesus.

O Condesus também irá adquirir outra escavadeira hidráulica de 13 a 15 toneladas, com recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente – MAPA, na ordem de R$ 395.370,00 e R$ 4.500,00 de contrapartida do Condesus, somando o montante de R$ 399.870,00.

As escavadeiras serão adquiridas através de Pregão Presencial e ficarão a disposição dos municípios, destacando-se a relação entre a proposta ora apresentada e os objetivos e as diretrizes do programa tendo em vista a realização de investimentos em infraestrutura e serviços necessários a dinamização econômica de territórios rurais e de redes sociais de cooperação e em especial a melhora na qualidade de vida da população da Quarta Colônia, que trabalha na busca do Selo na Unesco de Geoparque.

Fonte: Condesus Quarta Colônia