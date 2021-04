Condema de Nova Palma com nova diretoria executiva

No dia 31 de março o Condema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) de Nova Palma reuniu-se de forma emergencial, seguindo os protocolos de segurança no combate do Covid-19, para eleger os membros da diretoria executiva.

Por unanimidade, foram eleitos como presidente o secretário municipal de Agricultura, Eliardo Cargnin; como vice-presidente, Valcenir Giovelli, representante da Associação dos Amigos do Rio Portela; e como secretária a engenheira agrônoma, Sandra Denardin da Silva, chefe do escritório da Emater em Nova Palma. A vigência do mandato dos membros será de dois anos (2021/2022).

Na oportunidade também foram discutidos os seguintes temas: utilização do sistema SOL/Fepam para emissão de alvarás/licença de supressão vegetal por técnicos e munícipes enquanto perdurar o processo de renovação do Convênio Mata Atlântica, que está sendo realizado junto a Sema-Fepam; e reforço à população sobre a necessidade da separação correta dos resíduos sólidos para a coleta seletiva que acontece todas as quintas-feiras na área urbana do município.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma