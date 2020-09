Concurso Público de Agudo será em novembro

Foram publicados no site da Prefeitura de Agudo e também da empresa Legalle Concursos, responsável por aplicar o concurso da Prefeitura e Câmara de Agudo, os Editais que confirmam a realização das provas para os dias 21, 22 e 28 de novembro, nos turnos manhã e tarde.

Os horários para a realização das provas são:

Manhã – apresentação dos candidatos: 7h45min. Fechamento dos portões: 8h 45m. Início das provas: 9h.

Tarde – Apresentação dos candidatos: 13h15mi. Fechamento dos portões: 14h15min. Início das provas: 14h30min.

Só será permitido o ingresso e a permanência de candidatos no local de prova com uso correto e adequado de máscara facial individual própria. Ao ingressar no local de prova, o candidato será orientado a higienizar as mãos com álcool em gel 70% e terá sua temperatura corporal aferida por termômetro infravermelho.

Confira os dias e horários das provas conforme os cargos:

Sábado, dia 21 de novembro, no turno da manhã serão aplicadas as provas para os cargos de Professor de Anos Iniciais, Professor de Artes, Professor de Ciências Físicas e Biológicas, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Portuguesa e Professor de Matemática.

A tarde acontecem as provas para os cargos de Arquiteto e Urbanista, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Professor de Educação Infantil, Professor de Língua Alemã e Professor de Língua Inglesa.

No domingo dia 22 de novembro, pela manhã serão aplicadas as provas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde – Microárea 01, Agente Comunitário de Saúde – Microárea 02, Monitor de Escola, Oficial Administrativo, Operador de Máquinas, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Técnico em Informática – Câmara de Vereadores e Técnico em Segurança do Trabalho.

No turno da tarde serão aplicadas as provas para os cargos de Agente de Combate a Endemias, Auxiliar Legislativo – Câmara de Vereadores, Calceteiro, Fiscal, Motorista, Pedreiro, TelefonistaRecepcionista e Telefonista-Recepcionista – Câmara de Vereadores

No sábado, dia 28 de novembro, as provas serão para os cargos de Arquivista, Assistente Social, Contador, Contador – Câmara de Vereadores, Odontólogo e Psicólogo

A tarde serão aplicadas as provas para os cargos de Auxiliar Administrativo, Eletricista, Mecânico, Merendeira-Servente, Operário, Vigilante e Zelador de Cemitério

Clique AQUI e acesse o edital completo com todas as informações sobre a realização das provas do concurso.

Cerca de 4.890 inscrições foram confirmadas para o concurso da Prefeitura e Câmara de Vereadores de Agudo. O cargo com maior número de candidatos é para Auxiliar Administrativo, com 521 inscritos, seguido de Telefonista/Recepcionista, com 301. Os cargos com menos inscritos foram Médico Pediatra e Professor de Língua Alemã, com três candidatos cada um.