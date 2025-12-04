Concurso Público de Agudo registra 5.310 inscritos

A Prefeitura de Agudo divulgou a homologação preliminar das inscrições do Concurso Público nº 01/2025. O certame, que busca reforçar diferentes áreas da administração municipal, registrou 5.310 candidatos inscritos, demonstrando alta procura e grande interesse por parte da população local e regional.

As provas escritas estão previstas para os dias 10 e 11 de janeiro de 2026, em cronograma organizado pela Fundatec. O concurso abrange 53 cargos entre níveis fundamental, médio, técnico e superior.

A secretária de Administração, Daniela Arguilar Camargo, destacou a importância do processo seletivo para o fortalecimento da estrutura municipal. “O grande número de inscritos demonstra confiança no trabalho da administração e reforça nosso compromisso com uma seleção transparente, organizada e conduzida com responsabilidade. A parceria com a Fundatec garante seriedade e eficiência em todas as etapas do concurso”, disse.

Fonte: Prefeitura de Agudo