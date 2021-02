Concurso Fotográfico irá premiar belezas de Agudo

Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Agudo e Departamento de Comunicação da Prefeitura, está disponível o regulamento do Concurso Fotográfico de Agudo, com o tema “Território em Cores”.

A ideia do concurso é expressar, por meio de fotos, as belezas do Torrão Amigo. Há três categorias para concorrer:

Paisagem Natural, que são aquelas paisagens que retratam a geomorfologia local, isto é, os morros, as várzeas e a biodiversidade de animais e/ou plantas;

Paisagem e patrimônio, que demonstrem os bens imóveis com valor cultural agregado;

Paisagem Urbana, aquelas que retratam as paisagens com elementos arquitetônicos, como prédios, praças, ruas, pavilhões, característicos da cidade.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de fevereiro 2021, às 17h, de maneira presencial ou remota.

As fotos vencedoras nas categorias e na categoria geral serão premiadas, além de compor futuros cartões postais da Prefeitura de Agudo.

O regulamento pode ser conferido clicando AQUI.

Fonte: Prefeitura de Agudo