Concurso de escolha das novas Soberanas de Agudo será nesta sexta-feira

Na última quinta-feira, dia 8, as candidatas a Soberanas do município de Agudo tiveram seu primeiro encontro oficial com a coordenação do evento. O encontro ocorreu nas dependências da Prefeitura de Agudo e foi marcado por esclarecimentos sobre as etapas do concurso, explicações detalhadas sobre as provas a serem realizadas e momentos de integração entre as participantes.

As candidatas também participaram de um ensaio fotográfico para a produção das fotos oficiais que serão utilizadas ao longo do concurso. O evento contou com a presença das atuais princesas da corte de soberanas, Bibiana Lopes e Lauind Mundt, que compartilharam suas experiências e dicas com as candidatas.

Entre as atividades programadas para as próximas etapas do concurso, destaca-se um curso sobre convívio social, comportamento, moda e oratória. Além disso, as candidatas serão submetidas a uma prova escrita, entrevistas e, finalmente, o grande desfile da final.

O concurso Corte de Soberanas do município de Agudo tem como objetivo primordial escolher representantes qualificadas e talentosas, que possuam beleza, simpatia e cultura para divulgar as potencialidades do município em eventos locais, regionais e estaduais. A rainha e as duas princesas eleitas comprometem-se a dedicar-se à divulgação dos eventos municipais e participação ativa nos mesmos.

O evento de escolha das soberanas está marcado para o dia 16 de fevereiro de 2024, data que coincide com o aniversário de 65 anos do município de Agudo. A cerimônia terá início às 19h30, no Volksgarten. A entrada é gratuita, e haverá shows com as bandas NR86 e Destaque Nacional. Em caso de chuva, o concurso será transferido para a Sociedade Cultural Esportiva Centenário.

As eleitas terão um mandato que se estenderá de 2024 a 2026.

Conheça as candidatas:

Ana Júlia Friedrich

Bruna Dahlke

Katheryne Isabelle Dickow Mulle

Kétlin Rafaelly Schmengler

Nivia Schiefelbein Schmengler

Suelen Thais Seibert

O concurso promete ser um momento emocionante para o município de Agudo, que aguarda ansiosamente para conhecer suas novas representantes.

Fonte: Prefeitura de Agudo