O Hospital Paraíso foi fundado em 1º de janeiro de 1961, e desde então atua com a missão de salvar vidas e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Às vésperas de completar seus 60 anos de fundação a instituição promoveu o Concurso de Desenho e Redação “Hospital Paraíso 60 anos: Cuidando Vidas”.

O concurso foi desenvolvido por intermédio das escolas, no período de atividades remotas, com os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. O objetivo foi homenagear o Hospital Paraíso pelos seus 60 anos de fundação, e estimular os alunos do município a valorizar a instituição hospitalar e expressar seus conhecimentos através da elaboração de desenhos e redações.

A pré-seleção foi realizada em cada escola e a seleção final dos trabalhos foi realizada por uma comissão avaliadora, composta por Livete Kunde, Inês Schott e Solange Hettwer.

Será conferida premiação para os três desenhos e as três redações selecionadas em cada categoria (confira abaixo). A entrega da premiação será realizada em cada escola conforme agendamento.

O Hospital Paraíso agradece o apoio e colaboração da Secretaria Municipal de Educação de Paraíso do Sul, das escolas municipais e das escolas estaduais na realização do concurso. Também agradece e parabeniza a equipe do hospital, os alunos pela dedicação e participação, o envolvimento dos professores e das famílias, a comissão avaliadora, as pessoas e empresas que colaboraram com as premiações, e em especial a Diana e Juliano Müller pela iniciativa e organização.

Fonte: Hospital Paraíso