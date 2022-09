“Concurso de Cucas” de Agudo chegou a sua 9ª edição em 2022

Uma das marcas do município de Agudo é a sua gastronomia germânica e produção familiar, onde se destacam as saborosas cucas, que estão presentes como parte do cardápio de festas comunitárias na cidade e interior, além de ser prato principal em cafés e almoços coloniais. Em mais uma edição de sucesso, o IX Concurso de Cucas de Agudo definiu as criações campeãs do ano nesta quinta-feira, dia 22.

A premiação, promovida pela Prefeitura de Agudo e Emater, contou com 13 participantes, com pratos criados exclusivamente para o concurso. “A partir disso, podemos divulgar as potencialidades locais através deste produto, que é reconhecido regionalmente pela sua qualidade”, destacou o prefeito em exercício, Pedrinho Müller.

Na dinâmica do concurso, os jurados puderam experimentar as mais variadas opções culinárias preparadas pelas “cuqueiras” e avaliar os melhores pratos concorrentes em sabor, apresentação, criatividade e qualidade da massa. As cucas também deveriam ser nomeadas de forma que caracterizassem algum ponto turístico ou símbolo do município de Agudo.

Tendo o morango e um creme de leite condensado como sabores principais, a cuca “Charlote”, de autoria de Rosane Kullmann, foi eleita a campeã. “Busquei me inspirar na tradição alemã e estou muito feliz com o resultado”, disse a vencedora. Em segundo lugar, produzida por Claudete Neu, a cuca em homenagem ao Amor Perfeito, flor símbolo do município, contou com o sabor de creme amarelo, bombom e farofa de açúcar.

A paleontologia também foi inspiração para as produções. A cuca “pré-histórica”, produzida por Mara Dumke, reuniu amendoim e leite condensado, além de ser decorada com dinossauros de chocolate. Em quarto lugar, a cuca tropical de frutas, produzida por Eliane de Oliveira Costa, teve morango, maçã, damasco, laranja, creme e farofa de granola como ingredientes principais.

A competição serviu como pontapé inicial para a 24ª Festa do Moranguinho e da Cuca, que neste ano ocorre nos dias 7, 8 e 9 de outubro. As participantes premiadas poderão comercializar as cucas vencedoras nos dias da festividade, onde será disponibilizado, de forma gratuita, um espaço exclusivo para elas. Na edição passada, mais de 2 mil cucas foram vendidas durante o evento.

Em Agudo, a cuca é um patrimônio histórico e cultural

A partir da lei municipal 2.271/2021, Agudo reconhece a Cuca como patrimônio histórico, cultural e gastronômico. A iguaria é também uma forma de divulgar e valorizar a gastronomia herdada dos imigrantes que povoaram o município.

“Com este projeto, podemos potencializar a promoção de ações e parcerias, a fim de viabilizar a valorização do saber fazer artesanal e das receitas familiares tradicionais”, destaca Djulia Ziemann, secretária de Desenvolvimento Econômico Cultural e Turismo de Agudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo