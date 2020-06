Concluído o primeiro esboço do material gráfico do projeto Rota dos Capitéis de Nova Palma

No final de maio a equipe da Universidade Federal de Santa Maria, parceira do projeto Rota dos Capitéis enviou para o município Nova Palma uma sugestão de um dos materiais gráficos a ser produzido com a divulgação dos referidos atrativos e sugestões de rotas que englobam os mesmos – no caso, o esboço de um folder, com fotos dos capitéis e um mapa do município com as distintas possibilidades de rotas.

O material ainda é provisório, está sendo analisado e devem ser feitas algumas modificações (como a inclusão de fotos de capitéis recentemente restaurados ou mesmo reconstruídos pelas comunidades), mas a previsão de lançamento do mesmo é ainda para os próximos meses, possivelmente para a semana de aniversário do município.

Em um primeiro momento, além dos folders, que deverão estar à disposição para retirada dos nova-palmenses e de visitantes em maior escala, deve ser produzido um banner, em número mais limitado e a ser disponibilizado em pontos específicos do município com informações mais completas dos capitéis, como os históricos dos mesmos, e posteriormente, segundo a equipe organizadora do projeto, há ainda a possibilidade da produção de um livro sobre o projeto.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma