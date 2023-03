Concluído o “Curso de Manutenção e Operação de Retroescavadeira” em Faxinal do Soturno

Na semana passada, de 13 a 17 de março, foi realizado em Faxinal do Soturno o Curso de Manutenção e Operação de Retroescavadeira promovido pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e pela Emater de Faxinal do Soturno, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS).

Ao todo, cinco produtores rurais e três servidores públicos realizaram o curso de 40h. A parte teórica foi realizada no Auditório Municipal e a parte prática no loteamento Pigatto, na entrada da cidade.

Dentre os conteúdos do curso, os participantes receberam orientações sobre segurança no trabalho, Código de Trânsito Brasileiro, elementos da retroescavadeira, eixo dianteiro e traseiro, sistema de direção e hidráulico, além de orientações sobre operação da retroescavadeira e carregador.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno