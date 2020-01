Concluídas as obras de calçamento da estrada da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, em Vale Vêneto

Foram concluídas nesta quarta-feira, dia 15, as obras de pavimentação de um trecho da estrada da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, em Vale Vêneto, no acesso para o município de Silveira Martins.

Os recursos financeiros para o calçamento, no valor de cerca de R$ 800 mil, são provenientes do convênio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) e que irá contemplar também pavimentações na cidade e na Vila Ceolin. O contrato foi assinado durante o Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto deste ano.

Concluído o calçamento da estrada da Gruta Nossa Senhora de Lourdes tiveram início nesta quarta-feira, dia 15, as obras de calçamento da rua em frente ao Clube Caravel, em Vale Vêneto.