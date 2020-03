Concluída recuperação das barragens do Mosquito e Pique, em Faxinal do Soturno

Na última sexta-feira, dia 13 de março, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Faxinal do Soturno, concluiu a recuperação da quarta barragem prevista no cronograma em execução desde o mês de janeiro.

A equipe finalizou os trabalhos, na barragem do Mosquito, no Rio Soturno, na localidade de Linha Nova Palma. Ao longo de duas semanas, os servidores realizaram o conserto das cabeceiras, a contenção com pedras e concreto e o alargamento da travessia, em cerca de um metro, atendendo a um pedido da comunidade daquela região, que tinha dificuldade de passar no local com veículos pesados e mais largos que carros de passeio, especialmente na época da safra.

No mesmo período, a Secretaria realizou a recuperação da barragem do Pique, no Rio Mello. No local, foi feita a contenção da estrutura, com pedras e concreto, com o objetivo de preservar a travessia e evitar que o fluxo da água deteriore a passagem. Também está previsto o aterramento do acesso à barragem, para evitar o assoreamento do rio.

De acordo com o Secretário de Obras e Serviços Públicos, Clóvis Benetti, agora resta apenas uma barragem para ser recuperada, segundo o cronograma previsto inicialmente. Na segunda-feira, dia 16 de março, foi dado início à preparação das ferragens para a melhoria da barragem do Sítio dos Mellos, no Rio Mello. O trabalho deve ser estender por uma semana, concluindo a execução do orçamento total das obras. Benetti salienta que está sendo avaliada a possibilidade de ampliação do projeto em 25%, visando contemplar outras barragens do Município, que também precisam de reparos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno