Concluída recuperação da barragem dos Montagner em Faxinal do Soturno

Após cerca de três semanas de trabalho, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos terminou a recuperação de mais uma barragem em Faxinal do Soturno na última sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Conhecida como barragem dos Montagner, a travessia fica localizada no Rio Soturno, na Linha Nova Palma.

Conforme o Secretário de Obras e Serviços Públicos, Clóvis Benetti, foi necessário cerca de 80 metros cúbicos de concreto para as melhorias que foram feitas na passagem. “Fizemos um aumento na extensão da barragem de aproximadamente 40 metros, que antes tinha só cascalho”, explica. Também foi realizado um novo recapeamento sobre a travessia e foram colocadas pedras com concreto em uma das laterais para dar mais segurança e sustentação à estrutura. “É um trabalho importante e que vai beneficiar os agricultores no escoamento da safra”, completa Benetti.

Na segunda-feira, dia 2 de março, o efetivo da Secretaria já foi realocado para a recuperação da terceira barragem prevista no cronograma: a do Mosquito, também no Rio Soturno, na Linha Nova Palma. O trabalho nesta travessia deve ser concluído em menos tempo que as duas obras anteriores, uma vez que será feita apenas a cabeceira, em um dos lados da passagem. Ainda devem ser recuperadas mais duas barragens no Rio Mello, no Pique e no Sítio dos Mellos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno