Concluída recuperação asfáltica da VRS-808, entre Formigueiro e Vila Block

Cerca de R$ 3 milhões foram investidos pelo Governo do Estado na recuperação da VRS-808, na região central do Rio Grande do Sul. Iniciadas em fevereiro, as obras entre o município de Formigueiro e o distrito de Vila Block abrangem 18 quilômetros da rodovia.

Os serviços são executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes – e integram o Plano de Obras 2021-2022 do programa Avançar.

“Essa é uma obra bastante aguardada pela comunidade, que recebe agora um acesso com tráfego mais seguro e eficiente”, destaca o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “A renovação das condições da rodovia também é de grande importância para o escoamento da produção agropecuária da região.”

Na última semana foram finalizados os serviços de recuperação asfáltica, com a substituição do pavimento danificado nos pontos críticos, reparos profundos e implantação de microrrevestimento ao longo de todo o trecho.

“Agora, estamos executando a pintura das faixas nas laterais da pista, assim como a sinalização de trânsito nos pontos com grande circulação de pedestres”, detalha o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo. “Trabalhamos com a expectativa de que na próxima semana possamos entregar as obras à população”, finaliza o dirigente.

Fonte: Daer