Concluída a reforma da quadra de esportes do Habitar Linha Rigon, em Nova Palma

Nos últimos dias ficou pronta a reforma feita pela Administração Municipal de Nova Palma na quadra de esportes do Habitar Linha Rigon.

Com o intuito de oferecer uma opção mais adequada de lazer à comunidade da região, foram instalados alambrados no entorno da quadra, colocada areia no piso da mesma e instaladas novas goleiras. A reforma foi feita com recurso próprio do Município.

Novos calçamentos pela cidade

Dentre os serviços que vêm sendo realizados pelo Setor de Obras da Administração Municipal no perímetro urbano de Nova Palma nos últimos dias esteve o calçamento de novos trechos de ruas.

Ao todo foram licitados 12 mil metros com recursos próprios. Foram pavimentadas recentemente as ruas Giuseppe Piovesan e Achiles Grotto, na região do Habitar Linha Rigon, e também foi dado início ao calçamento da Rua Oswaldo Cruz.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma