Concessionária Rota de Santa Maria vai finalizar trabalhos iniciais dentro do prazo

A Concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, entrou na reta final de entrega dos trabalhos iniciais a serem realizados na rodovia, estabelecidos pelo contrato de concessão estadual, no trecho de 204,51 quilômetros concessão da RSC 287, entre Tabaí e Santa Maria. Conforme o Contrato de Concessão n.º 020/2021, firmado entre a Concessionária e o Estado do Rio Grande do Sul, o primeiro ano da operação é focado nos trabalhos iniciais, que incluem revitalização e manutenção emergencial de toda a extensão da rodovia.

Um dos grandes desafios desse primeiro ano foi reestabelecer as condições de trafegabilidade e segurança da RSC-287 com os trabalhos iniciais, que abrangem além da recuperação do pavimento, implantação e renovação da sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura de faixas e tachas refletivas), limpeza das vias com capina, roçada e retirada de resíduos, recomposição dos sistemas de drenagem e de segurança das rodovias, revitalização da iluminação, entre outros.

Em 11 meses de atuação, foram mais de 60 mil toneladas de asfalto aplicadas, mais de 94 mil metros quadrados de microrrevestimento e em torno de 322 mil metros quadrados de fresados. Também foram preenchidos mais de 6 mil metros quadrados de acostamento, substituídas/acrescentadas mais de 3 mil placas de sinalização e implantados mais de 4 mil metros de defensas metálicas. “Temos 13 equipes de reparos de pavimento e implantação de drenos na rodovia, inclusive realizando a antecipação de serviços em alguns pontos. Vamos concluir os serviços iniciais e cumprir com os parâmetros de desempenho do Contrato de Concessão para esta etapa, entregando aos usuários uma rodovia em melhores condições de tráfego e segurança”, destaca o diretor geral da RSM, Renato Bortoletti. A recuperação completa da rodovia ocorrerá nos próximos cinco anos, incluindo a recuperação estrutural do pavimento, pontes, elementos de segurança, dentre outros.

Até o fim do mês de julho, o total de ocorrências na RSC 287 chegou a 8 mil, dos quais 2.228 por pane mecânica, 2.015 animal na rodovia, 629 pane pneu furado e 589 objetos na pista, entre outros. O maior número de ocorrências foi registrado no mês de julho de 2022, com 1.067 atendimentos. No período entre 31 de agosto de 2021 e 31 de julho de 2022, a Concessionária Rota de Santa Maria registrou um tráfego total na Praça de Pedágio de Venâncio Aires (Km 86) de aproximadamente 4 milhões de veículos, com média de 12 mil por dia. Já na Praça de Candelária (Km 131), o volume de veículos chegou a 2.7 milhões, com média de 8,2 mil por dia. Neste período, tivemos 526 acidentes, sendo 13 com vítimas fatais.

Faixa de domínio e acessos irregulares – A Concessionária avançou, nos meses de julho e agosto, nas intervenções relacionadas à área da faixa de domínio, incluindo a instalação de cercas, remoção de publicidade ilegal, orientação sobre comercialização de produtos à margem da rodovia e fechamento dos acessos irregulares e/ou de risco junto à RSC 287. Com relação aos acessos, são 24 pontos ao longo dos 204,5Km de concessão que serão fechados. “As prefeituras e o Poder Concedente foram notificados em 31 de janeiro de 2022 sobre esta atividade, faz parte das obrigações contratuais previstas no item 3.1.6 do PER (Programa de Exploração da Rodovia). Todos os acessos possuem alternativas próximas e mais seguras para ingresso e egressos às propriedades. E ainda existe a possibilidade da apresentação de projetos para avaliação da Concessionária para adequação, respeitando as normativas vigentes para autorização de acesso”, completa o Supervisor de Faixa de Domínio, Maurício dos Reis Oliveira.

A Concessionária possui a obrigação contratual de zelar pela faixa de domínio e isso inclui a demarcação da sua divisa com cercas. O levantamento foi feito em setembro de 2021 e a partir daí, a Rota de Santa Maria passou a implantar as cercas priorizando os locais onde essas estavam ausentes. Concluída essa etapa, publicou um edital relacionado aos pontos onde identificou a existência de cercas que, pelo levantamento, estão sobre a faixa de domínio listada nos decretos. “Os proprietários que divergirem das medidas oficiais, contidas no decreto, devem realizar contato com a Concessionária apresentando cópia da matrícula do imóvel, para confronto das divisas. Nos imóveis nos quais os proprietários não se manifestarem, a Concessionária realizará a realocação da cerca para o ponto correto, observando a metragem listada pelos decretos”, enfatiza o assessor Jurídico, Rafael Barros. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail faixadedominio@rotadesantamaria.com.br ou pelo fone (51) 99912-9013.

Serviços – Desde o final de fevereiro de 2022, a Rota de Santa Maria fornece serviços médico, mecânico e inspeção de tráfego para todo o trecho entre Tabaí e Santa Maria, com a atuação de 99 colaboradores, 24 horas por dia em chamadas de acidentes, panes mecânicas, animais na pista ou outras intercorrências na rodovia. O apoio é feito por 13 veículos, entre viaturas, guincho leve e pesado, ambulâncias, reboques para apreensão de animais e caminhão pipa. Somente nos serviços de saúde, junto às ambulâncias, são 67 profissionais, entre médicos, enfermeiros e socorristas. Os outros 32 profissionais atuam junto ao Guincho Pesado (8), Guincho Leve (8), Inspeção de Tráfego (8) e Centro de Controle Operacional (8).

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) também passou a ser realizado em quatro bases distribuídas ao longo do trecho, sendo duas nas Praças de Pedágio existentes (Venâncio Aires e Candelária) e as demais junto aos Postos de Combustíveis no Km 34 (Posto Frizzo) e Km 200 (Posto Fuzer), com área de descanso, banheiros, fraldários, água potável e estacionamento.

Novas bases operacionais e centros de apoio ao usuário estão em fase de conclusão junto das praças de pedágio de Taquari e Santa Maria, com estruturas que permitirão o atendimento com ainda melhores condições.

Empregos – A geração de empregos resultado da Concessão da RSC 287 já supera 800 postos de trabalho, entre colaboradores diretos e terceirizados. Somente na operação das três novas praças de pedágio, localizadas em Taquari (km 47), Paraíso do Sul (km 168) e Santa Maria (km 220) foram contratados 75 novos colaboradores diretos. A empresa recebe currículos pelo e-mail rh.rotadesantamaria@gmail.com

Contato com a Rota de Santa Maria:

SAC: 0800-1000-287

Site: www.rotadesantamaria.com.br

Twitter: @rotadesm

LinkedIn: linkedin.com/company/rotadesantamaria

Instagram: @rotadesantamaria

Fonte: Four Comunicação