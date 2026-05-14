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Comunidades Quilombolas de Restinga Sêca recebem diversos implementos agrícolas

Em ato de entrega de concessões realizado na última terça-feira, dia 12, as comunidades Quilombolas de Restinga Sêca receberam diversos implementos agrícolas por parte da Administração Municipal.

Foram beneficiadas as Associações Vovô Geraldo, de São Miguel dos Carvalhos; Vó Firmina e Maria Eulina, de Barro Vermelho; e Vovô Geraldo, de Rincão dos Martimianos, que receberam caçamba scraper com pneu, enxada encanteiradora, plaina traseira agrícola, arado subsolador pé de pato, perfurador de solo tratorizado e trator agrícola.

A concessão tem como objetivo agilizar e facilitar, de forma indireta, os processos de produção agrícola, plantio de árvores e construção de cercas.

Os equipamentos serão utilizados de forma compartilhada entre as associações, conforme as necessidades e demandas de cada comunidade, fortalecendo o trabalho coletivo, a produção rural e o desenvolvimento das comunidades quilombolas. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar do senador Paulo Paim.

Com informações da Prefeitura de Restinga Sêca.

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