Comunidades Quilombolas de Restinga Sêca realizam pré-teste para o “Caminhadas na Natureza” que acontece em novembro

Na manhã de terça-feira, 22 de agosto, foi realizada uma prévia do circuito do Caminhadas na Natureza que tem como protagonistas as comunidades quilombolas e acontecerá no rural do município de Restinga Sêca, no Geoparque Quarta Colônia.

Com a participação e esforços unidos das comunidades quilombolas locais, foi realizado um pré-teste do circuito especialmente preparado para o evento que acontecerá no sábado, 11 de novembro. Esse evento especial, intitulado “Caminhando com os Quilombolas: história e ancestralidade”, promete transportar os participantes para uma jornada única, onde caminhar se transforma em uma experiência de conexão com a rica história dessas comunidades.

Cerca de 16 pessoas participaram do pré-teste, onde os detalhes do percurso foram cuidadosamente discutidos e ajustados. A caminhada não se tratava apenas para conhecer o circuito, mas também ser um momento de integração entre as comunidades quilombolas de São Miguel dos Carvalhos, Rincão dos Martimianos e Quilombo Vó Firmina. Ao longo do trajeto, as famílias quilombolas abriram as portas de suas casas, entusiasmados, compartilhando histórias e tradições que dão vida a essa terra.

O evento contou com a participação ativa de representantes da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Esporte, bem como da secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Restinga Sêca. A Emater/RS-Ascar de Santa Maria e a Emater/RS-Ascar de Restinga Sêca também estiveram presentes, oferecendo suporte contínuo às comunidades quilombolas e auxiliando na organização das Caminhadas na Natureza. A equipe ganhou reforço adicional dos Extensionistas do Programa do Geoparque de Assistência Técnica e Extensão Rural (PROGEATER) da Pró-reitoria de Extensão da UFSM, que desempenham um papel fundamental na promoção do turismo rural no Geoparque Quarta Colônia.

O circuito, abrangendo aproximadamente 6,5 km, proporcionou uma oportunidade revigorante para os participantes apreciarem a natureza em um ritmo próprio, levando de 1,5 a 3 horas, dependendo do nível de contemplação e interação desejado. O evento oficial das Caminhadas na Natureza está marcado para o dia 11 de novembro, quando a comunidade Quilombola de São Miguel dos Carvalhos e Quilombo Vó Firmina de Barro Vermelho oferecerão um café da manhã e a comunidade Rincão dos Martimianos sediará um almoço para os participantes. Tanto o café quanto o almoço são opcionais para os participantes.

Após o almoço, uma emocionante adição espera pelos interessados: um transporte para a comunidade quilombola Vó Firmina de Barro Vermelho, também em Restinga Sêca. Essa é uma chance de mergulhar ainda mais nas raízes culturais da região. Vale ressaltar que a participação na caminhada é gratuita e, em caso de chuva, o evento será adiado.

Após a conclusão da caminhada, os participantes e organizadores se reuniram para um encontro final, onde os detalhes foram acertados. O encontro culminou em um café da manhã delicioso, gentilmente preparado pelas mulheres da comunidade quilombola. As Caminhadas na Natureza prometem deixar uma marca duradoura na história de Restinga Sêca, um tributo à riqueza que une cultura, história, natureza e agricultura familiar sustentável no notável cenário rural do Geoparque Quarta Colônia.

A “Caminhadas na Natureza” no Geoparque Quarta Colônia, em parceria com as comunidades quilombolas locais, transcendem apenas ao esporte popular e se transformam em um importante instrumento de conexão cultural e conscientização ambiental. Ao conhecer a história das comunidades, os participantes não apenas têm a oportunidade de conhecer tradições e modos de vida únicos, mas também contribuem diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas. As caminhadas não se restringem apenas em promover o turismo rural sustentável e a conservação do meio ambiente, alinhando-se ao ODS 15 (vida terrestre), mas também fortalecem a inclusão social e o respeito à diversidade, em consonância com o ODS 10 (redução das desigualdades) e o ODS 16 (paz, justiça e instituições eficazes). Ao participar dessa experiência enriquecedora, os caminhantes desempenham um papel ativo na promoção da conscientização cultural e ambiental, contribuindo para um futuro mais equitativo e sustentável, conforme preconizado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Texto: Ezequiel Redin, Professor de Extensão Rural do Colégio Politécnico e integrante da subdivisão de Geoparques da UFSM; Sandra Linhares Teixeira (UFSM).

Revisão: Mariane Roman Menegon – Extensionista Rural, Emater/RS-ASCAR de Restinga Sêca