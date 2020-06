Comunidades quilombolas da região recebem 505 cestas básicas do Governo do Estado

Um total de 11 comunidades quilombolas localizadas na Região Central do Estado foram contempladas com 505 cestas básicas doadas pela Secretaria Estadual da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), com o Apoio da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e participação da Emater.

A doação faz parte das ações emergenciais que estão sendo desenvolvidas como enfrentamento a vulnerabilidade social e econômica dessas famílias devido à pandemia da doença Covid -19. Os municípios beneficiados com as doações foram Formigueiro, Nova Palma, Restinga Sêca, Santa Maria e São Sepé.

Todas as entregas foram realizadas no período de 4 a 12 de junho, dentro dos protocolos de segurança, com uso de máscaras e higienização das mãos e sacolas de cestas básicas com álcool 70%.

Fonte: Regional Santa Maria Seapdr