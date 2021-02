Comunidade de São Valentim, em Vale Vêneto, festeja seu padroeiro dia 28

Tradicionalmente, a comunidade de São Valentin, em Vale Vêneto realiza no último domingo do mês de fevereiro, a festa em honra a seu padroeiro São Valentin, porém, neste ano, a programação será diferente em função da pandemia do coronavírus.

De acordo com o integrante da coordenação da comunidade de São Valentim, Nilton Brondani, as festividades não serão realizadas junto a capela e sim na Matriz em Vale Vêneto, com celebração da missa às 10h com transmissão da Rádio Integração.

Ao meio-dia no Salão Paroquial de Vale Vêneto, terá almoço para levar para casa, somente com reservas. No cardápio haverá bife a milanesa, churrasco de gado e poço, galeto, risoto e maionese. Reservas pelo fone: 99962-8155 ou 3289-1130.