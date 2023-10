Comunidade de Agudo se une em prol da conscientização no Outubro Rosa

No último sábado, dia 14, dezenas de mulheres agudenses se uniram em um evento em prol do Outubro Rosa, movimento que visa conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A “Caminhada Rosa” reuniu em uma jornada de reflexão e incentivo ao autocuidado.

A Secretária Municipal de Saúde, Graciela Barchet, destaca a importância da conscientização e da prevenção do câncer de mama. “Este evento é um lembrete de que juntos somos mais fortes na luta contra o câncer de mama. A conscientização e o autocuidado são a chave para a prevenção, e Agudo está comprometido em apoiar essa causa”, disse a gestora.

A caminhada teve início no Espaço Volksgarten e seguiu um percurso vibrante pela Avenida Concórdia, com participantes usando camisetas cor de rosa, o símbolo da campanha. A chegada à Praça da OASE foi marcada por um emocionante momento de reflexão, onde profissionais de saúde e voluntários se uniram para transmitir mensagens de esperança e conscientização.

A Psicóloga Aline Braga Rissi fez uma apresentação sobre a história do Outubro Rosa, destacando a importância da campanha na luta contra o câncer de mama. Em seguida, a fisioterapeuta Verônica Scardoelli compartilhou valiosas informações sobre o autocuidado e momentos de reflexão, enfatizando como a atenção à saúde pessoal é fundamental para a prevenção.

Além das falas, as participantes da caminhada foram agraciadas com mimos oferecidos pelo Lions Clube e Associação das Trabalhadoras Rurais de Agudo. O sorteio de brindes da Casa da Amizade também fez parte das atividades.

Ao retornar ao Volksgarten, as participantes receberam um mimo final como um gesto de agradecimento por seu apoio ao evento.

A atividade demonstrou que a conscientização e a união da comunidade são os pilares da luta contra essa doença que afeta tantas mulheres em todo o mundo. “A Caminhada Rosa em Agudo não apenas sensibilizou a comunidade sobre a importância do Outubro Rosa, mas também incentivou a solidariedade e o autocuidado, reforçando a ideia de que juntos podemos fazer a diferença na prevenção do câncer de mama”, reiterou Letícia Mahlke, uma das organizadoras do evento.

O evento foi promovido pela Prefeitura de Agudo, através da Secretaria de Saúde, em parceria com o Lions Clube, Casa da Amizade, Hospital, Associação das Trabalhadoras Rurais de Agudo e a Comunidade Cristã, demonstrando a força da união da comunidade em prol de uma causa tão importante.

As próximas atividades acontecem no dia 21 de outubro, no Posto de Saúde Central e na UBS Tia Laurinha (Bairro Caiçara) onde será possível realizar coletas de exames preventivos, mediante agendamento prévio através do WhatsApp 55 9603-9810. Além disso, haverá testes rápidos, orientações sobre a saúde da mulher e solicitação de mamografia.

Já, no dia 23 de outubro, a partir das 14 horas, no CRAS Bairro Caiçara haverá uma roda de conversa sobre o câncer de colo uterino, câncer de mama e ainda dicas para cuidar da pele, em parceria com a Mary Kay.

Fonte: Prefeitura de Agudo