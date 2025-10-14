Comunidade da Salete, interior de Nova Palma, promove plantio de árvores em celebração ao Dia da Criança

No último sábado, dia 11, a Comunidade da Salete, localizada no interior de Nova Palma, realizou uma ação especial em comemoração ao Dia das Crianças: o plantio de 20 mudas de árvores nativas. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e o Horto Municipal.

O evento reuniu crianças, familiares e moradores da comunidade, que participaram ativamente do plantio. Além de marcar a data comemorativa, a atividade teve como objetivo incentivar a conscientização ambiental e o cuidado com a natureza desde a infância.

De acordo com os organizadores, o plantio de árvores representa mais do que uma simples ação simbólica — é uma forma de educação ambiental e de formação cidadã. A proposta é despertar nas novas gerações o compromisso com a preservação do meio ambiente e a construção de um futuro mais sustentável.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma