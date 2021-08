Comitiva ivorense em busca recursos para o município

Uma comitiva ivorense, formada pelo prefeito, Saulo Piccinin; os vereadores, Jussara Moro; Elbo Bosi; Tiago Oliveira; e Paulo Roberto Schneider; a dirigente Municipal do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo, Edicléia Cherobini e o coordenador da Unidade Básica de Saúde (UBS) São José, João Paulo Simonetti; estiveram na Capital Gaúcha na quarta-feira, dia 18 de agosto.

Conforme o chefe do Executivo ivorense a viagem objetivou tratar sobre demandas do município nas áreas de Educação, Turismo, Saúde e Agricultura.

O grupo esteve em contato com a diretora adjunta da Secretaria Estadual de Turismo, Cláudia Mara e João Paulo Kroth e também com o assessor do senador, Luis Carlos Heinze, Roberto Guterres.

Eles também estiveram com a assessoria do deputado federal, Pedro Westphalen e foram recebidos ainda pelo ex-deputado federal Wilson Covatti e o deputado estadual, Adolfo Brito.

Fonte: Prefeitura de Ivorá