Comitiva de Silveira Martins busca recursos em Porto Alegre

No dia 19 de abril, o prefeito de Silveira Martins, Fernando Cordero, seu vice, Sadi Tolfo e os vereadores Silvio Gabbi (presidente do Legislativo) e Bianca Tolfo, estiveram em Porto Alegre cumprindo agenda na Assembléia dos Deputados, gabinetes federais e Centro Administrativo.

Entre os compromissos, a comitiva esteve no gabinete do deputado estadual Beto Fantinel, com a assessoria do deputado federal Márcio Biolchi, no gabinete do deputado federal Giovani Feltes, e com o secretário Estadual de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato.

Nos próximos dias estão agendadas audiências virtuais com deputados federais, pois os gabinetes em Brasília não estão atendendo de forma presencial.

Dentre as demandas solicitadas estão: patrulha agrícola, pavimentação, transporte escolar, obras para reforma da creche municipal, ampliação da vacinação do Covid-19 para profissionais da Educação e a transferência da propriedade da escola da Linha Duas para o município.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins