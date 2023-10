Comitiva de Nova Palma visita laboratórios de Silvicultura e Viveiro Florestal e de Espécies Nativas e de Práticas Ambientais da UFSM

Na última terça-feira, dia 17, uma comitiva de Nova Palma esteve na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) visitando e adquirindo conhecimentos sobre o trabalho realizado no Laboratório de Silvicultura e Viveiro Florestal e ao Laboratório de Espécies Nativas e de Práticas Ambientais.

Buscando adquirir conhecimento e técnicas para aprimorar a produção de mudas de espécies nativas florestais e frutíferas no Horto Florestal Municipal de Nova Palma, além de trocar experiências e estabelecer parcerias futuras na valorização das espécies nativas para a flora, fauna e meio ambiente, a comitiva novapalmense estava composto por Eliardo Cargnin, secretário municipal da Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; Betania Uliana Barbieri, Fiscal de Meio Ambiente; Vanderlei de Mello, responsável pelo Horto Municipal; e pelo estagiário do curso Técnico em Meio Ambiente da UFSM, Adilson Lima, além da presença do vice-prefeito Valcenir Giovelli e da engenheira agrônoma da Emater de Nova Palma, Sandra Denardin da Silva.

No decorrer da visitação foram demonstradas e explicadas as práticas, técnicas, estruturas, insumos, matérias-primas e os equipamentos utilizados pelos laboratórios na produção de mudas. Além disso, também foram informados os projetos realizados nos laboratórios, as parcerias firmadas e os incentivos para o desenvolvimento adequado das atividades nos locais.

A visita foi acompanhada pela doutoranda Claudia Costella e pela mestranda Júlia Luiza Stahl, no Laboratório de Silvicultura e Viveiro Florestal, e pelo professor Renato Trevisan, no Laboratório de Espécies Nativas e de Práticas Ambientais.

Com informações da Prefeitura de Nova Palma.