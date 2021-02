Comitiva de Ivorá cumpre agenda na Capital Gaúcha

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin e o vice-prefeito, Jordano Moro, estiveram na Capital Gaúcha, na última semana, acompanhados do vice-presidente do Hospital Nossa Senhora da Saúde, João Selito dos Santos; do presidente da Cooperativa da Agricultura Familiar (Coopivorá), Charleston Lourenço, e o presidente do PP de Ivorá, João Paulo Simonetti.

Na agenda esteve visita ao gabinete do secretário Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, quando foram recebidos por assessores e onde foi tratado, além de emendas parlamentares; de projetos como poços artesianos e calcário.

A comitiva ivorense esteve também com os deputados estaduais, Valdeci Oliveira e Adolfo Britto; além do gabinete estadual do senador, Luis Carlos Henze.

O deputado Valdeci intermediou entrega de ofício ao senador Paulo Paim, o qual solicita recursos financeiros via emenda parlamentar para construção do Centro Integrado de Turismo de Ivorá; além de outros assuntos relativos a busca de melhorias para o município de Ivorá.

Eles estiveram ainda no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para solicitar autorização de colocação de uma escultura junto ao trevo da BR 158, na localidade de Val de Serra. O pedido é feito em função do projeto entre a Administração de Ivorá e o Jardim das Esculturas, na qual serão instaladas sete esculturas, em “comodato”, com a Administração, indicando o Trajeto de Val de Serra, passando pelo Trevo de Três Mártires e pela Cidade de Ivorá, até São João dos Mellos.

Fonte: Prefeitura de Ivorá