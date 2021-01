Comitiva de Formigueiro esteve em Porto Alegre

Na terça feira, dia 12 de janeiro, o prefeito municipal de Formigueiro, Jocélvio Cardoso, o Xirú, esteve em Porto Alegre acompanhado do vice-prefeito, Gilson Murilo Severo, e do secretário de Administração, Fabiano da Luz.

Na capital além de outros assuntos importantes que foram tratados para o município, a comitiva municipal esteve no Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens – Daer, recebidos por Luciano Faustino, diretor, e por Pablo Teixeira, chefe de gabinete.

Com o Daer foi tratado a conclusão da obra da Avenida Gustavo Kath, que no final de 2020 foi realizado o asfaltamento de uma das vias. Agora em função da virada do ano, é preciso fazer alguns termos de ajustes e com isso a obra deverá ser concluída em breve.

Pela parte da tarde os representantes do município estiveram na Secretaria de Agricultura do Estado, reunidos com o secretário, Covatti Filho, onde foram tratados os assunto referentes ao município de Formigueiro e também da Associação de Município da Região Centro – AMCentro, entidade que o prefeito Xirú é presidente.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro