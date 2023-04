Comitiva de Faxinal do Soturno cumpre agenda em Porto Alegre para tratar sobre a ExpoFax 2023

Foto: Acis

Na última quarta-feira, dia 26, uma comitiva de autoridades de Faxinal do Soturno cumpriu agenda de trabalho em Porto Alegre. Na pauta estavam visitas em diversos órgãos estaduais em busca de recursos financeiros para a realização da Exposição Feira de Faxinal do Soturno (ExpoFax), que ocorrerá entre os dias 20 e 22 de outubro, no Parque Municipal de Exposições.

Entre os locais visitados estava o Badesul, que é uma agência de fomento vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Secretaria Estadual de Assistência Social, Banco de Desenvolvimento da Região Sul (BRDE) e Secretaria Estadual do Turismo.

A comitiva faxinalense estava composta por Clovis Alberto Montagner, prefeito de Faxinal do Soturno; Antonio Neuri Garcia, presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços (Acis); Ilson Facco Martins, Diretor de Eventos da Acis; e Pedro Stieler, assessor do deputado estadual e secretário estadual de Assistência Social Beto Fantinel.