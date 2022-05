Comitiva de Dom Pedrito conhece experiência com secagem e armazenagem de grãos em Dona Francisca

Na última quinta feira, dia 5, o Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar de Dona Francisca recebeu uma comitiva do município de Dom Pedrito, formada por seis produtores, o extensionista Tomas Machado e o secretário municipal da Agricultura, Antônio Carlos Vicente Silva. Os visitantes tiveram como objetivo conhecer a experiência local quanto à secagem e armazenagem de grãos na propriedade rural, uma vez que o município seca e armazena 75% dos grãos, dentro das unidades de produção, índice muito acima da média nacional, que é de 15%. A comitiva foi recepcionada pelo prefeito, Olavo José Cassol, e pelo secretário municipal da Agricultura, Leandro Rampelotto.

Cassol ressaltou a satisfação em ter o trabalho realizado no município, como referência para outras regiões. A visita foi articulada pelo Escritório Regional e coordenado pelo Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural. Conduzidos pelo extensionista local, Dorli Barichello, os visitantes puderam conhecer algumas propriedades e discutir aspectos técnicos dos silos secadores, construídos em alvenaria armada, a partir de projetos elaborados pela Emater/RS-Ascar.

Segundo o Assistente Técnico Regional do Escritório Regional de Santa Maria, Roblein Cristal Coelho Filho, os resultados constatados na visita, são fruto de um trabalho de mais de duas décadas, com muito comprometimento por parte dos extensionistas e dos produtores, que entenderam a importância e as vantagens de se armazenar grãos na propriedade, como a redução de custos, melhoria da qualidade do produto e maior autonomia do produtor para a comercialização da sua produção.

Fonte: Emater