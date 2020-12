Comitiva busca alternativa para viabilizar obras da VRS-823 em Vale Vêneto

O prefeito reeleito de São João do Polêsine, Matione Sonego, o atual vice-prefeito, Paulo Pozzebon, o futuro vice-prefeito, Milvo Vizzoto e lideranças municipais estiveram reunidos na quinta-feira, dia 10, em Porto Alegre, com o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian e deputado estadual Sérgio Turra – autor da Lei que possibilita as empresas colocar até 5% do ICMS devido em obras asfálticas.

Há necessidade de mudanças na legislação para viabilizar alocação de recursos para asfaltamento da VRS 823, ligando a RS-149 no município de Restinga Sêca, até o Distrito de Vale Vêneto – São João do Polêsine. Trata-se de um trecho de seis quilômetros que servirá para incrementar o turismo na Quarta Colônia, cujo projeto técnico já está concluído e tratativas vem sendo feitas a mais tempo.

O encontro foi marcado pelo deputado Adolfo Brito que salientou a necessidades de ajustes no texto da legislação e informou que já nos próximos dias, haverá nova reunião com a direção do DAER e departamento jurídico do Estado, na tentativa de viabilizar as mudanças necessárias.

“Com certeza houve um bom entendimento com a Casa Civil e o autor da Lei, para ajustar a legislação, e a partir daí, já há empresas dispostas a alocar recursos para a obra que poderá dar um novo impulso ao Turismo Regional. A comitiva de São João do Polêsine saiu confiante e agora aguardará a nova audiência para sequência das tratativas, pois devido à falta de verba do pública, abre-se uma nova possibilidade real com recursos da iniciativa privada”, declarou o deputado Brito, integrante da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

As fotos registram as várias audiências sobre a VRS-823.