Comitiva avalia estrutura para futura sede da Apae em Nova Palma

Dando continuidade ao projeto de idealização de uma APAE no município de Nova Palma mais um passo foi dado na última semana. Na tarde de terça-feira, dia 26 de maio, as servidoras da Secretaria de Educação Márcia Somavilla, Marciane Pegoraro e Marciani da Rocha, juntamente com a Secretária Municipal de Educação Inês Osmari, a servidora Joselaine dos Passos (gestora do cadastro Único) e o vereador Paulo Uliana, estiveram em uma visita ao local onde se prevê que funcionará a entidade para uma avaliação das condições físicas da estrutura do prédio e entorno.

O local escolhido foi a extinta escola São Roque, na comunidade do Novo Paraíso, por já possuir uma estrutura física, com espaços adequados e amplos, com um ótima área externa, e um ginásio de esporte em anexo, onde poderão ser desenvolvidas diversas atividades.

A comitiva avaliou como boas as condições em que o prédio se encontra, salientando que com poucos reparos e o fechamento da área externa o local já estará apto para o funcionamento da entidade.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma