Comitiva apresenta plataforma de turismo digital nascida na Quarta Colônia à Secretaria de Turismo do Estado

Foto: Júlia Soares

Uma iniciativa nascida na Quarta Colônia para se tornar referência na conexão entre viajantes e destinos turísticos do Estado foi apresentada oficialmente no último dia 8 de outubro, ao órgão responsável pelo fomento e desenvolvimento do turismo gaúcho, a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur).

A Explorar.rs (www.explorar.tur.br) é uma plataforma digital de turismo com opções de passeios, pacotes, gastronomia, eventos e hospedagem, informações detalhadas dos roteiros e um ambiente seguro de compra. Idealizada pela turismóloga e proprietária da agência de turismo Viaggio Quarta Colônia, Andreia Brondani, a Explorar.rs nasce em um momento em que o turismo gaúcho é foco do governo estadual como forma de desenvolver o setor, castigado pela pandemia e enchentes de maio.

“Queremos incentivar a descoberta de possibilidades de destinos no Rio Grande do Sul, e iniciativas como a da plataforma Explorar.rs vão ao encontro do que acreditamos e defendemos para a promoção dos destinos turísticos em nosso Estado”, afirmou o secretário de turismo do Estado, Ronaldo Santini, que lançou em setembro uma campanha que investirá R$ 30 milhões na atração de turistas, apresentando o Estado gaúcho como um destino resiliente, seguro e atrativo.

Além do secretário de turismo e da idealizadora da Explorar.rs, Andreia, estavam presentes na reunião Valserina Maria Bulegon Gassen, secretaria-executiva do Condesus Quarta Colônia; Lucas Prevedello de Azambuja, presidente Associação Comercial Industrial e de Serviços (ACI) de Faxinal do Soturno; Beto Fantinel, secretário de Assistência Social e deputado eleito pela região; Mauro Somavilla Junior, agente de viagem e presidente do Comtur de Faxinal do Soturno; e Juliana Paula Vendrucolo, secretária do Condesus.

A plataforma – que já conta com mais de 100 produtos e parceiros cadastrados e já gerou mais de 2,2 mil acessos ao site e 218 milhões de visualizações nas redes sociais em dois meses, foi bem recebida pelo governo do Estado, que garantiu sua participação no maior evento do turismo gaúcho, o Festuris, em novembro. Outra tratativa importante é uma possível parceria com o Sebrae. A Explorar.rs deve integrar também as ações de retomada do turismo na reabertura do aeroporto de Porto Alegre.

“O principal objetivo da plataforma é desenvolver a cadeia turística e apresentar o Rio Grande do Sul na sua totalidade para quem é de fora, não só as regiões mais conhecidas, como a Serra Gaúcha e Litoral. Entendemos que o Estado será atrativo na medida em que conseguirmos conectar várias regiões. É um momento de retomada e buscamos apoio da Setur para alavancar a Explorar.rs, que nasce com este grande objetivo” – afirma Andreia

Na reunião, foi destacada a importância da cadeia turística da Região Central se unir para apresentar ao turista opções que o levem a várias cidades durante sua estadia, ressaltando as potencialidades de cada uma.

“O secretário Ronaldo Santini e sua assessoria ficaram impressionados com o potencial da Explorar.rs como canal para divulgar e vender os atrativos turísticos do RS e como ferramenta que garante ao turista uma experiência segura e encantadora. Por meio do Condesus e Geoparque Quarta Colônia-Unesco, somos fomentadores desta grandiosa iniciativa e agradecemos a atenção do secretário de Estado do Turismo bem como a do secretário Beto Fantinel, que nos acompanhou nesta audiência”, afirmou Valserina Gassen, secretaria-executiva do Condesus Quarta Colônia.

O presidente da ACI de Faxinal do Soturno, Lucas Prevedello de Azambuja, avalia que o turismo é o grande impulsionador do desenvolvimento econômico para as cidades da Quarta Colônia: ”A parceria público-privada é fundamental para atrair cada vez mais turistas para nossa região. Hoje, o principal atrativo para geração de renda e consumo para a nossa região é o meio turístico. O conhecimento que a Viaggio tem da nossa região, e a capacidade da Andréia em criar roteiros tem que ser melhor aproveitado. As cidades fazendo a parte institucional e a parceria privada cuidando da parte de criação de consumo com roteiros turísticos cada vez mais atrativos dá sentido a tudo e faz a engrenagem girar”.