Comitê Gestor do Programa A União Faz a Vida de Restinga Sêca realiza reunião

A Secretaria da Educação de Restinga Sêca promoveu nesta terça-feira, dia 15, no Polo Educacional Superior, uma reunião com os integrantes do Comitê Gestor do Programa A União Faz a Vida (PUFV)

Tendo como coordenadora local do programa a professora Raquel Ramos, na pauta do encontro estava a apresentação dos 64 projetos que são desenvolvidos em seis escolas de Restinga Sêca, quatro municipais e duas estaduais, apresentação ao Comitê dos valores que cada escola irá receber e explanado sobre como será realizada a “Mostra Pedagógica” que irá acontecer nos dias 9 e 10 de novembro, no Centro de Eventos.

O PUFV em Restinga Sêca é desenvolvido pelo Sicredi Região Centro, Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. (Cotrisel) e Prefeitura de Restinga Sêca, por meio da Secretaria Municipal da Educação.